Aarón Díaz asegura que no dejará la actuación tras lanzar canal de YouTube

El reconocido actor Aarón Díaz mencionó, en una reciente entrevista, que lo proyectos paralelos en los que se encuentra trabajando, no interfieren en su carrera actoral.

Asimismo, contó que luego de estar varios años laborando en el extranjero, esta vez volverá a México por un nuevo proyecto.

“Ya me quieren retirar y yo todavía siento que tengo mucho que dar. Definitivamente no estoy dejando la actuación ni me estoy convirtiendo en un youtuber”, aseguró el actor para la agencia EFE, quien meses atrás inició un proyecto por la plataforma de videos llamado “Reconexión”.

“Voy a estar filmando en México después de muchos años. Estoy muy entusiasmado pero todavía no se hace público el proyecto”, comentó el actor.

Aarón Díaz, en diciembre del 2020, presentó por YouTube la producción llamada Reconexión, una serie documental donde difunde todos los atractivos de México a través de sus viajes.

“Es un proyecto 100% independiente que inicié porque amo México y porque, aunque sé lo maravilloso que es, quiero conocerlo mejor”, contó Díaz.

Según lo que mencionó el artista, todo inició cuando decidió viajar por carretera por el territorio mexicano. Al principio la idea era mantenerlo en privado, sin embargo, poco a poco consideró la posibilidad de compartir sus vivencias a nivel profesional.

“Me di cuenta de que si lo iba a hacer valía mucho más la pena compartirlo con la gente”, aseveró el actor, quien confesó que le molesta que en el extranjero se tenga una mala idea de lo que es México.

“Yo decidí solamente mostrar maravillas que tenemos, en las tradiciones, cultura, historia, gastronomía, la gente, y eso estamos haciendo”, finalizó.

Con información de la Agencia EFE

