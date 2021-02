Tula Rodríguez recordó el cumpleaños de Javier Carmona con un tierno mensaje

Tula Rodríguez dedicó un corto pero significativo mensaje a su esposo Javier Carmona, quien este 23 de febrero cumpliría un año más de vida. La conductora de En boca de todos se tomó unos segundos al aire para recordar al productor.

La también actriz saludó a la hija de Maju Mantilla por su onomástico al inicio del programa y expresó unas cuantas palabras al fallecido ejecutivo.

“Hoy es martes 23. Aprovechamos en saludar a la princesita de Maju, a Luna María que está de cumpleañitos. Un beso para ella y para mi esposito, que en paz descanse, que también estaría de cumpleaños. Pero tenemos que celebrar la vida”, fueron las palabras de la figura de América Televisión.

El detalle no fue abordado por los compañeros de Tula Rodríguez y rápidamente comenzaron a desarrollar el contenido del espacio televisivo.

La única hija de la pareja sí se sumó al gesto de la presentadora y difundió en redes sociales una frase en honor a Javier Carmona. “Siempre estarás en mi corazón”, escribió la niña junto a una tierna imagen de ella abrazando un cuadro de la boda de sus padres.

Tula Rodríguez asegura que no participará en El gran show

La conductora de En boca de todos descartó tajantemente ingresar al programa de Gisela Valcárcel. Según indicó durante una emisión del programa, nunca ha considerado ser parte del elenco de dicho concurso.

“No he aceptado antes, no lo voy a aceptar ahora. No”, dijo. Tula Rodríguez luego recalcó que su elección no fue influenciada por un tema de remuneración: “No tiene que ver con presupuesto, tiene que ver con decisión. Mi no es no”.

