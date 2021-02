Galilea Montijo reveló que dio positivo a la COVID-19 por segunda vez

La conductora mexicana Galilea Montijo no se presentó en el programa Hoy, de Televisa, debido a que dio positivo a la COVID-19 por segunda ocasión.

En noviembre del 2020, la presentadora se contagió del coronavirus, lo que la obligó a cumplir con la cuarentena. Todo indica que se trata de un caso de reinfección.

En ese entonces, tuvo síntomas fuertes como dolor de cuerpo, de garganta y cabeza y le faltaba el aire. Sin embargo, durante esta segunda vez, la mexicana contó que la enfermedad le ha afectado de una forma diferente.

Desde una transmisión de su casa para Hoy, Galilea Montijo pidió a los televidentes que tomen precauciones para evitar contagiarse de COVID-19.

“Para todos aquellos que creen que no te vuelve a dar, pues sí te vuelve a dar... Este fin de semana me avisan dos personas que trabajan directamente conmigo que se habían sentido mal y salieron positivo a la prueba. Pedimos el laboratorio ayer a las 7 de la mañana y en la prueba rápida salí positiva”, expresó la conductora de Televisa.

Su hijo también se contagió. “Estoy con el mismo dolor de cuerpo, un dolor de garganta espantoso, a diferencia de la otra vez no me dio dolor de cabeza, lo que agradezco muchísimo porque la vez pasada era terrible. Fiebre no me ha dado; aunque a Mateo sí le dio mucha fiebre toda la madrugada. Somos los únicos que salimos positivos. Fer, mi esposo, salió negativo, gracias a Dios”, señaló.

Recomendó creer en los casos de reinfección de coronavirus. “Parece que mi sistema inmune o mi cuerpo no creó esos anticuerpos o muy pocos o nada, porque efectivamente, después de que me dio en noviembre son cuatro meses y es el tiempo que quedas inmune, pero yo ya no creo en la inmunidad”, finalizó.

