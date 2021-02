Gabriel Soto defiende a Fátima Molina por presunta discriminación

El domingo 21 de febrero, Fátima Molina, la protagonista de la telenovela de Univisión Te acuerdas de mí, llamó la atención al hacer pública su denuncia sobre una presunta discriminación en su contra.

La joven actriz indicó desde sus historias de Instagram que la poca acogida del nuevo proyecto, donde también trabaja Gabriel Soto, se debería a su color de piel.

“La verdad no tengo ni la menor idea si cambiarán o no nuestra telenovela de horario estelar, como dicen que alguien comentó. No sé si sea simplemente un chisme. Mucho menos tenía idea de que algunas personas del público dicen que es por mi culpa, por mi físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, porque soy ‘muy mexicana’. No lo sabía. Pero si eso llega a ser real, qué tristeza que en estos tiempos para algunos sea imposible romper con los estereotipos que ustedes mismos como público siguen marcando para la televisión”, manifestó la intérprete de 34 años detrás del personaje de Vera.

Tras esto, Gabriel Soto fue intervenido por la prensa mexicana y solo tuvo palabras de elogio para su compañera de reparto.

“Lo único que puedo decir de ella es que es una gran actriz y una gran compañera y la verdad es que nos está yendo muy bien en la novela”, expresó el reconocido actor de 45 años.

A esto también se sumó Fernanda Castillo, quien destacó que Fátima Molina se haya atrevido de hablar abiertamente sobre los estereotipos que se maneja en la industria del entretenimiento.

“Te aplaudo por alzar la voz en una industria que debe cambiar y olvidarse de modelos de belleza obsoletos y discriminadores y para construir una televisión abierta que nos represente a todos. No tengo el gusto de haber compartido contigo, pero admiro tu trabajo y tu voz como actriz y como mujer mexicana (sic)”, escribió en sus redes.

