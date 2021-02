Esto es guerra inició un nuevo segmento inspirado en la famosa red social TikTok. En el renovado espacio, los chicos reality se deben enfrentar con divertidas coreografías de la plataforma. Sin embargo, durante la emisión de este 22 de febrero, Rosángela Espinoza no estuvo de acuerdo con la decisión del jurado.

Rebeca Escribens, conductora de América Espectáculos, fue invitada para elegir a los ganadores de cada ronda. La integrante de los combatientes se enfrentó a Luciana Fuster, quien terminó ganando.

“Ahora qué hago, tengo acá a mi marido. Ya, Luciana Fuster”, dijo dando a entender que su esposo le pedía votar por la joven influencer.

Esto no fue del agrado de la competidora, quien expresó su desacuerdo con la decisión de la figura de América Televisión.

“Me parece increíble cómo Rebeca puede hacer eso, no está siendo profesional. Por eso no me interesa este concurso. Además no es tiktoker para que venga a ser jurado. No me gusta que me tomen el pelo y me falten el respeto de esa manera”, dijo Rosángela Espinoza durante la transmisión de Esto es guerra.

La modelo luego agregó que no le pareció justo que el familiar del jurado decida: “Al momento de decir que tu esposo está diciendo (a quien escoger), no estás siendo profesional”.

Rebeca Escribens acotó que considera que la batalla estuvo muy pareja y que incluso pensó dar un empate: “Tiene toda la razón de molestarse, a pesar de la chacota elegí a quien me parecía debía de ganar. Entiendo su molestia”.

Esto es guerra presenta segmento inspirado en TikTok

Guerreros y combatientes se enfrentarán en la nueva secuencia del programa de competencias, donde solo uno se convertirá en el nuevo tiktoker del 2021.

La primera fase de Tiktokers: los rivales serán unas batallas entre los mismos integrantes de Esto es guerra. Los que avancen a una segunda etapa, deberán enfrentarse a famosos influencers, quienes llegarán hasta el set de Esto es guerra para demostrar su destreza.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.