Erik Rubín tras sufrir asalto con su hija: Te roban la tranquilidad

El conocido cantante Erik Rubín se convirtió en una víctima más de la delincuencia y falta de seguridad en las inmediaciones de la colonia Polanco de la Ciudad de México, en la alcaldía Miguel Hidalgo, tras ser asaltado cuando estaba acompañado de su hija.

El hecho ocurrió el pasado sábado 13 de febrero, pero recién dos días después se dio a conocer públicamente que el esposo de la conductora Andrea Legarreta y su hija Mía fueron asaltados. Fue el mismo Erik Rubín quien contó sobre lo sucedido a través de un video desde su cuenta oficial de Instagram.

“Yo les cuento que el sábado pasado fuimos víctimas de la delincuencia otra vez. Esta ocasión la verdad es que (fue) un momento para mí muy complicado porque venía con mi hija Mía, la cual entró en una crisis nerviosa al escuchar al tipo decirme que me iba a matar si no le entregaba el reloj. Es muy triste porque te roban algo muy valioso que es la tranquilidad, que es la paz”, comentó el exintegrante de Timbiriche.

Asimismo, la pareja de la actriz Andrea Legarreta agradeció que la Policía haya atrapado a los delincuentes que lo asaltaron. Además, aclaró que los sujetos ya habían sido denunciados anteriormente por otras personas.

“Y bueno, de todo esto hay una buena noticia, que parece ser que ya los agarraron. Quiero aclarar que no fue que hayan ido persiguiendo a los ladrones de Erik Rubín, el famoso. Esta es una banda que tiene en su haber muchos delitos, que al parecer hay mucha gente que ha denunciado en contra de ellos y que en un cateo les encontraron armas, droga, etc.”, explicó.

Erik Rubín desmintió que su reloj, objeto hurtado, ascendiera a más de 1 000 000 de pesos.

“Quiero aclarar también que en algunos medios hablaron que me habían despojado de un reloj de valor de 1 000 000 de pesos, lo cual es completamente mentira, es un reloj que no llega ni cerca a esa suma y que más allá de las cosas materiales, pues uno trabaja para ganarse las cosas, algo como la paz es algo que no tiene precio. Los invito a que denunciemos cuando sucedan este tipo de cosas y que nos cuidemos, les mando un beso y un abrazo”, sentenció.

