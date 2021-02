Conductores de Esto es guerra reaccionan tras vacunación de Francisco Sagasti

Al igual que muchos personajes de la televisión, Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz dieron sus opiniones acerca de las vacunas contra la COVID-19 que llegaron a nuestro país el pasado 7 de febrero.

Asimismo, los conductores de Esto es guerra no fueron ajenos a la inoculación que recibió el presidente Francisco Sagasti, quien se convirtió en uno de los primeros en vacunarse para dar el ejemplo a los peruanos.

La programación del reality fue interrumpida por el mensaje del mandatario de Perú, y tras el regreso, Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz se mostraron emocionados por lo acontecido.

“Imágenes importantes de lo que viene a ser el comienzo del fin de esta pandemia que tantas vidas le ha costado no solo al Perú, sino al mundo. Es importante porque se va atender de manera inmediata esa primera fila que tanto ha sufrido”, comentó el conocido actor.

Asimismo, Gian Piero Díaz pidió al Gobierno ser más ágiles en el proceso de vacunación.

“Empujar todos el mismo carro no significa que no seamos críticos ni de pedir que esto sea más apresurado y que las gestiones sean mejores y no esperar a fin de año para que la población este vacunada. Queremos que sea antes porque conforme vaya pasando el tiempo más personas van a morir”, añadió.

Por su parte, Johanna San Miguel aplaudió el gesto de Francisco Sagasti, pero manifestó su temor de que el proceso de vacunación demore años.

“Es verdad que es una pequeña porción, pero nosotros como ciudadanos estamos esperando que esto se empiece a reactivar. Las autoridades con el Gobierno le deben de poner turbo a esto... todos estamos ansiosos de que esto realmente avance y que no pasen años para que todos podamos estar seguros”, señaló la conductora de Esto es guerra.

