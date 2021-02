Belinda anuncia la muerte de su abuelita: “Siento el dolor más grande”

Belinda le dedicó un sentido mensaje a su abuela Juana Moreno (88), quien dejó de existir la madrugada de este miércoles 10 de febrero en Madrid (España), donde se encontraba hospitalizada. Luego de que su relacionista público confirmara el fallecimiento, la popular cantante mexicana se despidió con unas emotivas palabras de quien fue una de las personas más importantes en su vida.

“¡Siento el dolor más grande, acaba de fallecer la mujer de mi vida, mi inspiración, mi razón de ser, mi todo!”, escribió la intérprete de “Luz sin gravedad” en un post que compartió mediante sus historias en Instagram.

“¡Abuelita, te amo! ¡Te amo con locura! Y siempre estarás en mi corazón y en mi mente, no sé cómo superar esto... no sé cómo superar esta tristeza, este vacío”, añadió la también actriz en la dedicatoria a su abuela.

Belinda lamenta la muerte de su abuela materna.

Belinda pidió a sus fanáticos en Instagram que le envíen fotos y videos de ella con su abuelita para poder recordarla con alegría, ya que nunca más podrá volver a abrazarla. “¡Quiero verla y sentirla! ¡Es el peor año de mi vida este 2021, ojalá que se acabe! ¡Quiero que se acabe esto! ¡No aguanto más!”, expresó la artista.

Hace unos días, Belinda Schull, madre de la cantante, reveló que su progenitora se encontraba delicada de salud, por lo que invocó a orar por ella. “La mujer más importante de mi vida. Mi guía y mi amiga del alma... No me sueltes jamás, no me imagino la vida sin ti... Esta batalla la vamos a ganar”, escribió, junto a una instantánea en la que ambas aparecían tomadas de las manos.

