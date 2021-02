Melissa Paredes revela que le vendieron un balón de oxígeno a 1.500 dólares

Melissa Paredes evidenció su molestia al pronunciarse sobre el aumento excesivo del precio del oxígeno durante la segunda ola de la pandemia del coronavirus en el país.

Durante la transmisión de América Hoy, la conductora contó que había adquirido un balón de oxígeno por 1.500 dólares, ya que tiene un familiar que contrajo la COVID-19.

“A mí me lo vendieron a 1.500 dólares y lo estoy diciendo aquí porque la verdad que es indignante. Yo pienso en las personas que no tienen o solo para comer. Cómo van a vivir estas personas, ustedes elevan el oxígeno por los cielos, no se puede lucrar con el sufrimiento ajeno”, manifestó.

Asimismo, la también actriz mencionó que ella cuenta con los recursos para poder comprar el balón oxígeno a ese precio elevado, sin embargo, se mostró indignada por el hecho de que se le cobre a las personas de bajos recursos de esa forma exorbitante.

“Háganlo conmigo, no me interesa, pero con esta pobre gente que no tiene para comer, yo no entiendo. No entiendo cómo es posible que a estas personas le cobre 3 mil soles cuando su familiar está a punto de, quizás, pasar otra cosa peor”, agregó Melissa Paredes con un evidente fastidio ante la falta de empatía entre compatriotas en medio de una situación tan difícil como la que estamos atravesando.

