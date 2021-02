Nicola Porcella anuncia su regreso a México

El domingo 7 de febrero, Nicola Porcella participó en una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores a través de sus historias de Instagram. Una de las dudas que aclaró fue sobre su retorno a México.

“Les cuento que en unos días arranco a hacer mis maletas. Después de una semana y media me voy a México. (...) Por fin”, reveló.

A finales de enero, el exguerrero anunció que había recibido su carta de confirmación para cursar estudios en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

El objetivo Nicola Porcella, según contó en una entrevista posterior en el programa Mujeres al mando, es fortalecer su carrera como actor, faceta que inició en 2015 con su protagónico en la telenovela juvenil Ven, baila quinceañera, donde incursionó al lado de su pareja en aquel entonces, Angie Arizaga. Después regresó en Te volveré a encontrar (2020) junto a Alondra García Miró.

“Yo me fui por Guerreros 2020. Estoy muy agradecido con todos. Fueron casi 4 meses y un momento de conocer cómo trabajaba Televisa”, declaró. Más adelante, aseguró que le gustaría ingresar al CEA “si se presenta la oportunidad”. Ello no estaría tan lejos de su posibilidad debido a que los está “conversando” con la casa televisora.

Finalmente, Nicola Porcella también reiteró que no está en sus planes participar en EEG, el origen.

“Ahorita no volvería. Tengo otros planes, proyectos”, aseguró, a pesar de que días atrás afirmó que la mencionada temporada del reality de competencia no podría ser calificada como origen porque no está él ni Rafael Cardozo.

