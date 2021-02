Luisito Comunica denuncia hurto de sus celulares en aeropuerto de México

El youtuber mexicano Luisito Comunica denunció en las redes sociales que sufrió el robo de sus celulares cuando dejaba su país desde el aeropuerto de la ciudad de México.

A través de sus historias de Instagram, el influencer compartió una serie de videos donde contó cómo vivió el hurto. En los clips subidos este 5 de febrero, él mostró cierta incomodidad al notar que le sustrajeron los equipos de su maleta.

Según dijo, él decidió meter en el equipaje los dos celulares antes de ser llevado a la zona de embarque. Posteriormente, abordó un vuelo de American Airlines.

“Está un poco gracioso. No los juzgaré si se ríen. Y es que me robaron en el aeropuerto de México. Estoy casi seguro”, dijo el youtuber mexicano.

Luisito Comunica cuenta detalles del hurto

Luisito Comunica comentó que llevó dos celulares por si se le perdía o robaban en cualquier momento. Por tal motivo, él decidió guardarlos en una bolsa dentro de su maleta.

Tras llegar a su destino, se percató que los móviles no se encontraban. Es más, el presunto ladrón le habría dejado un celular usado.

“Yo les comenté que iba a llevar varios teléfonos por si me robaban. Los había guardado en esta bolsa. Pues que creen, no está. Y encima me dejaron este teléfono”, agregó el influencer.

Por otro lado, el mexicano le pidió honestidad al aeropuerto y la aerolínea para que le expliquen qué es lo que pasó.

