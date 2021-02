Mauricio Mesones: “El daño a la cultura en general es incalculable”

“Creo que es una canción bonita y bien hecha”, nos dice Mauricio Mesones sobre ‘La cumbia del amor’, el primer single de su nuevo disco, que se estrena hoy en todas las plataformas musicales. Desde que dejó Bareto, el músico comenzó a abrirse camino con su propio estilo, banda y, ahora, sus propios temas. “Esos que salieron de los cajones”. “Este es el segundo disco que estoy haciendo, experimentando cosas y trabajando temas propios que es algo que mucha gente me pedía desde que estaba en Bareto”, afirma el cantante.

¿Ya no comulgas con los covers?

No me molestan y tampoco me parecen menos dignos, el año pasado los hacía, pero sí, era bueno un momento de creación. En el grupo encontré a la persona adecuada para hacerlo: Martín Choy. Nuestro proceso es rápido y potente.

¿Qué tan difícil fue dar este paso?

Es difícil, sobre todo en la música tropical. La gente tiene miedo al cambio, pero sin querer pecar de soberbio, este disco que estamos trabajando con la banda es un concepto. En el Perú somos ricos en muchos aspectos y la cumbia peruana es algo que nos representa, es uno de los géneros musicales más escuchados y se toca de manera distinta en diferentes partes del país. Este disco es un homenaje a la cumbia, pero sin covers ni reversiones, sino con canciones de cada región.

Además, es un disco gestado en la pandemia…

Trabajamos desde setiembre del año pasado. Aún no lo hemos terminado por razones obvias. Este grupo tiene muchas características de lo que es el Perú en realidad, porque sabe acomodarse a las adversidades. El año pasado saqué 10 temas y todos se grabaron en cuarentena. Es el típico ejemplo del peruano de verdad, con gente del sur, del centro y norte. Hay un chino, un cholo, de todo...

¿Cuánto crees que ha sido el daño que ha causado la pandemia a los artistas musicales?

Creo que el daño que ha sufrido la cultura en general es incalculable, porque en la música la gran mayoría está sin trabajar. Hay cosas que se deberían llevar de mejor manera, no se trata de salir a pedir plata, sino que nos den herramientas y facilidades. Yo me sentí mal cuando hubo un cargamontón por el concierto de Armonía 10, porque estaban siguiendo todos los parámetros del Ministerio de Cultura y cuando se les canceló el show, el ministerio no salió a apoyarlos. Lamentablemente, la gente no ve la realidad de nosotros. No es que ganemos en regalías, además pagamos impuestos. Tenemos todo el derecho de pedir la misma ayuda que los demás.

¿Consideras rentable hacer conciertos online?

Creo que sí, en la medida que se pueda capitalizar con auspiciadores. Tampoco es desesperarse por vender entradas. Hay que generar público con el boca a boca y con contenido en las rede s. Un artista no se puede dar el lujo de no tener redes porque es una manera de saber de qué habla tu público. Esto es un negocio y hay que darle un valor agregado al público. El artista debe buscar herramientas y con las nuevas tecnologías puedes hacerlo. Yo no tengo un millón de seguidores, pero sí he tenido un gran crecimiento en las redes.

