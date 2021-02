Rosalía no acompañaría a The Weeknd en el medio tiempo del Super Bowl

¿Rosalía actuará en el medio tiempo del Super Bowl? Hace unos días, se dio a conocer que la cantante catalana estaría en uno de los shows más vistos a nivel mundial.

Algunos medios se lanzaron a confirmar a Rosalía como parte del espectáculo. Esto llamó la atención, ya que sería la segunda artista española en actuar en dicho escenario; el primero fue Enrique Iglesias.

No obstante, y ante la expectativa, la intérprete de “Con altura” no estaría en el medio tiempo del Super Bowl para acompañar a The Weeknd, según aseguró una fuente cercana a la artista a Tiramillas, la web de ocio de Marca.com.

“Rosalía es un símbolo en Estados Unidos, pero deberá esperar para actuar en el evento más importante del país norteamericano, ya que fuentes cercanas a la barcelonesa han confirmado en exclusiva a Tiramillas que no estará en el descanso de la Super Bowl de la NFL acompañando a The Weeknd”, se lee en el portal mencionado.

Tras esta noticia, la web ABC intentó buscar más información para corroborar lo señalado por Marca. Sin embargo, ningún representante de la NFL le dio una respuesta. Incluso, el medio se contactó con Sony Music, pero en la disquera señalaron que no estaban informados de nada.

Cabe mencionar que Rosalía no ha publicado nada en sus redes sociales sobre su participación en el Super Bowl.

Miley Cyrus confirma su participación en el Super Bowl

A través de las redes sociales, Miley Cyrus anunció su participación en el Super Bowl 2021.

“Estaré allí para el TikTok Tailgate. No veo la hora de montar un espectáculo para los invitados de honor de la NFL antes del partido…. ¡Trabajadores de la salud de Tampa y de todo el país! Únase a la puerta trasera a las 2.30 p. m. ET del 7 de febrero al @TikTok Y @cbstv! #SBLV”, escribió la artista en su cuenta de Instagram.

