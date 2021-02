The Weeknd dona 150 comidas a trabajadores de la salud

En honor al mes de la Historia Afroamericana, The Weeknd se asoció con la compañía Postmates para donar 150 comidas a los trabajadores de la salud en Tampa, Florida.

Los alimentos fueron entregados a AdventHealth Carrollwood, que está cerca del Estadio Raymond James, el sitio donde se llevará a cabo Super Bowl, programado para este 7 de febrero, y que tendrá como protagonista al famoso cantante.

“Es el primer día de #BlackHistoryMonth y lo comenzamos con @theweeknd y una sorpresa para los trabajadores de la salud en @AdventHealth en Tampa Bay. Nos unimos para entregar comidas del favorito local Mama’s Southern Soul Food”, escribió Postmates en Instagram.

The Weeknd dona 150 comidas a los trabajadores de la salud. Foto: Postmates/Instagram

The Weeknd asegura que no le importan sus Grammy

Durante una entrevista con el portal ET, The Weeknd aseguró que, para él, sus premios Grammy no tienen ningún valor.

“Mira, a mí personalmente ya no me importa. Tengo tres Grammy, los cuales no significan nada para mí ahora, obviamente. No es como: ‘¡Oh, quiero el Grammy!’ Es solo que esto sucedió, y estoy dispuesto a ponerme frente al fuego, siempre y cuando nunca vuelva a suceder. De todos modos, soy malo dando discursos. Olvídate de los premios “, comentó.

La declaraciones de The Weeknd llegaron luego de que él denunciara una supuesta corrupción en los premios Grammy 2021 tras no ser ser nominado en ninguna categoría

“Los Grammy siguen siendo corruptos. Me debes a mí, a mis fans y a la industria la transparencia”, escribió el intérprete de “Blinding lights” y “Can’t feel my face” en Twitter.

The Weeknd acusa de corrupto a los premios Grammy. Foto: The Weeknd/Twitter

