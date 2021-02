Sofía Franco anuncia que dará oxígeno gratuito a afectados de coronavirus

Sofía Franco sorprendió a los televidentes de Mujeres al mando al comunicar que su fundación otorgará oxígeno completamente gratis a peruanos que sufren los efectos de la COVID-19.

La conductora regresó al set de Latina para formar parte de una divertida secuencia de preguntas y respuestas junto a Maricarmen Marín, Giovanna Valcárcel y Thais Casalino.

Sin embargo, la figura de televisión interrumpió su entrevista para dar un importante anuncio y revelar que recientemente pudo concretar su sueño de crear una fundación benéfica.

La organización sin fines de lucro, la cual lleva el nombre de Sofía Franco, pondrá a disposición una planta de oxígeno móvil que llevará este elemento de manera gratuita a diferentes partes de la capital.

“Comienza un recorrido largo, pero hermoso. No hay imposibles en esta vida cuando lo hacemos por fe y pasión por servir”, se relata en la grabación.

Sofía Franco se mostró muy entusiasmada por este nuevo proyecto y aseguró que su intención es ayudar a los más olvidados de la pandemia.

“Esta planta de oxígeno es una realidad. Sabemos cuántos peruanos están sufriendo. Es muy duro ver la realidad, ver gente dormir afuera esperando el oxígeno... Es lo que necesitamos”, expresó con la voz entrecortada.

Además, indicó que no hay intereses políticos de por medio.

“Cuando la gente se te acerca y te dice cosas lindas de corazón, uno lo siente. Eso es lo que más me gusta. No me da miedo caminar, salir y ayudar a la gente... Yo no pido ningún voto, yo no estoy postulando a ningún puesto. Estoy conociendo un poco más de esta Lima oculta y no podemos ser indiferentes”, finalizó Sofía Franco.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.