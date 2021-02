Ariadne Díaz revela segundo contagio de la COVID-19: “Me dio más fuerte”

Momentos muy complicados vivió Ariadne Díaz luego de contagiarse por segunda vez del coronavirus. A través de sus redes sociales, la actriz reveló que dio positivo a la enfermedad nuevamente y que lo síntomas que ha experimentado han sido más severos.

“Ya me había dado y gracias a Dios me fue muy bien, pero ¿Cómo pueden creer? Yo no lo puedo creer, me volvió a dar”, comentó en un video de sus historias de Instagram.

Asimismo, la intérprete detalló que pese a que el segundo contagió fue más fuerte que el primero, su saturación de oxígeno se mantuvo estable durante su proceso de recuperación.

“Tuve COVID-19 otra vez, me dio más fuerte esta segunda vez que la primera, pero nada que no pudiera solucionarse en casa y ya estoy muy bien”, afirmó la famosa protagonista de telenovelas como Tenías que ser tú y El color de la pasión.

“Me siento muy afortunada que a pesar de que me dio COVID-19 dos veces, en ambas ocasiones siempre tuve buena saturación de oxígeno. En la segunda ocasión sí tuve un dolor de cuerpo nefasto, pero dentro de todo siempre estuve bien”, agregó en su publicación.

Finalmente, Ariadne Díaz aseguró que ni su esposo ni su hijo se contagiaron de la temible enfermedad.

“Cabe mencionar que de las cosas más agradecidas que me hacen sentir es que este niño cachetón que está aquí y su papá… las dos veces han salido negativos ellos dos, las dos veces se han sentido perfectos, entonces eso también me hace sentir muy contenta y agradecida con la vida, y ¡Ya estoy aquí otra vez!”, sostuvo.

