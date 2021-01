Phil Collins cumple 70 años en medio del infortunio personal

Phil Collins cumplirá mañana 70 años de edad en medio de la pandemia, pero sobre todo de un amargo litigio con su tercera exesposa, Orianne Cevey (46), quien prácticamente lo ha desplumado, subastando los recuerdos más valiosos de su exitosa carrera como músico e intérprete y oscureciendo sus días de fama y gloria.

Tras varios meses de disputa, el músico consiguió que Cevey fuera desalojada de la casa que compartían en Miami, donde ella se instaló con su nuevo y joven marido Thomas Bates, y por la cual pedía la mitad de su valor (33 millones de euros) para marcharse.

Sin embargo, grande fue la sorpresa del artista cuando cayó en la cuenta de que la madre de sus dos menores hijos se vengó poniendo a subasta parte de los recuerdos y premios de su carrera, que permanecían en el predio.

A través del sitio de subastas Kodner y por cuenta propia, la exmujer de Collins ha vendido bolsos y prendas de Chanel, joyas con piedras preciosas, zapatillas de deporte de alta gama y varios relojes Rolex. Los artículos más inusuales incluyen una colección de sellos antiguos a partir de 50 dólares, un collar con una calavera tallada y un diamante de 10,35 quilates sin engarzar por 300.000 dólares. Pero también está rematando los discos del cantante. Por ejemplo, el disco de oro que obtuvo por The Principle of Moments de Robert Plant, que lanzó con su sello, Es Paranza, actualmente tiene un precio de salida de 100 dólares, así como un lote que Cevey llama “premios surtidos de Phil Collins” también está en 100 dólares. La subasta tendrá lugar el 4 de febrero.

Un representante de Orianne Cevey contó a Page Six que: “Ella se mudará a una casa más pequeña y se deshará de parte de su ropa y joyas que ya no usa... Quiero decir, después de todo, tiene 5.000 pares de zapatos y solo dos pies, no puede usarlos todos. Orianne encontró la organización de la mudanza muy catártica y fue muy Marie Kondo y se deshizo de una serie de elementos que ya no le proporcionaban alegría”.

Una vida complicada

Ciertamente la vida amorosa de Phil Collins ha sido desordenada. Se casó cuatro veces, (dos con la misma mujer), uniones que finalizaron con millonarios acuerdos de divorcio. Primero se separó de Andrea Bertorelli, con quien estuvo casado de 1975 a 1980 y es madre de sus hijos Joely, que es adoptada, y Simon; a su segunda esposa, la estadounidense Jill Tavelman, con quien estuvo de 1984 a 1996 y que es madre de la actriz Lilly Collins, le habría pagado unos 19 millones de euros; y a la diseñadora de joyas suiza Orianne Cevey, con quien estuvo de 1999 a 2006 y tiene dos hijos, Nicholas y Matthew, le pagó más de 32 millones de euros.