Mauri Stern a imitador de José José en Yo soy: “Quiero la excelencia”

Tras el infartante duelo entre ’José José’ y ’Demi Lovato’ en Yo soy, grandes batallas, Mauri Stern opinó acerca de la presentación del imitador del ’Príncipe de la canción’.

Aunque Tony Succar, Maricarmen Marín y Katia Palma elogiaron al participante sin objeciones, el exintegrante de Magneto no se mostró conforme con la interpretación de “Desesperado” que ejecutó Carlos Burga.

“Tu actuación no la siento espectacular, pero entiendo por qué piensan que lo es... Puedes llegar a hacer una gran presentación... Se los voy a explicar”, precisó, dirigiéndose al participante y a sus compañeros del jurado en Yo soy.

Según Mauri Stern, el imitador aún necesita trabajar su técnica de respiración para llegar al nivel del artista original. “José José es el maestro de la respiración. Si ves el video original, a él no se le va el aire. Allí vas a decir que no llegaste con la fuerza de José José. Tu respiración no fue perfecta, fue casi perfecta, pero yo la necesito perfecta”, acotó.

Asimismo, el polémico jurado de Yo soy, grandes batallas comentó que Carlos Burga tiene un tono de voz más nasal que el del verdadero José José, por lo que debe corregir ese detalle.

“Eso no te lo puedo perdonar tampoco. Quiero la excelencia. Yo necesito ver ese José José que tienes, que me ilusiona”, sentenció Mauri, dejando claro que, pese a las críticas, tiene sus esperanzas puestas en Carlos Burga.

Cabe precisar que, tras la evaluación del jurado, el imitador de José José resultó ganador y ocupó el lugar de ’Demi Lovato’ en la tribuna de consagrados.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.