Maluma responde tras críticas por tener avión privado

Hace unos días, Maluma fue blanco de críticas luego de haber comprado su avión privado. Tras ello, el colombiano no dudó en responder a quienes condenan su estilo de vida.

Durante una conversación con Nicky Jam, en el programa de YouTube The Rockstar Show, Maluma aseguró que no se arrepiente de tener un avión, pues considera que es una “necesidad” y no un lujo.

“No me arrepiento de tener mi avión, pero eso le falla una cosa y otra, que la tuerca. Pero todo vale la pena y por eso he trabajado para tener mis cosas”, sostuvo.

Asimismo, el reguetonero mencionó que hizo dicha adquisición por su tranquilidad, ya que a bordo de su avión puede viajar fácilmente para cumplir sus compromisos, giras y conciertos en todo el mundo.

“Tener un avión es un estrés, el costo, lo que hay que pagar, todo eso, no es solo lo compro y vamos”, explicó el cantante.

Maluma comparte misteriosa foto

Maluma causó gran intriga entre sus seguidores al compartir una misteriosa foto a través de sus redes sociales oficiales.

El cantante publicó en su Instagram la imagen en la que aparece posando su cabeza sobre el vientre de una joven que llevaba pintadas las siglas “#7DJ”.

La misteriosa foto de Maluma en Instagram

Ante este post, muchos especularon que Maluma va a ser papá, mientras que otros opinaron que podría tratarse de una promoción para un nuevo álbum, el cual llevaría por nombre 7 días en Jamaica.

