Anna Carina y Florentino se unen para cantar “Una canción que te enamore”

Anna Carina Copello continúa buscando nuevos horizontes para su carrera musical, y esta vez, sorprendió a sus fans al anunciar que se juntó con Florentino para grabar una nueva versión del tema “Una canción que te enamore”.

La artista nacional se encuentra en Miami, donde realizó la colaboración con el integrante del dúo Servando & Florentino. A través de Instagram, la hermana de María Pía Copello se encargó de anunciar su nuevo proyecto con un video en el que muestra parte de la sesión musical.

“Si así empezó la sesión, no se imaginan la canción que salió. ¡Cracks!”, comentó la intérprete de “Amándote” en una primera publicación. “Grabando, grabando... ¡ahora sí! La versión anterior no grabó. Después de una buena sesión, qué mejor que cantar esta canción que me encanta”, continuó.

Las reacciones de los cibernautas no se hicieron esperar, y llenaron de ‘likes’ y halagos a la cantautora. “¡Qué linda canción! Amé la versión”, “Bonita canción ¡Grandes son ustedes”, “Son raros los casos en que los covers son mejores que las originales, éste es uno de esos casos raros, me encanta”, fueron algunos comentarios.

Anna Carina inició el 2021 muy emocionada por retomar su carrera musical, que tuvo que paralizar debido a la pandemia del coronavirus. Asimismo, prometió a sus fans muchas sorpresas para este año.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.