Los outsaiders sobre su show presencial: “Va más allá de temas económicos”

Los outsaiders anunciaron recientemente su primer concierto presencial en medio de la pandemia de coronavirus y se convirtieron así en una de las primeras agrupaciones en optar por la reactivación de la industria musical.

Su decisión fue celebrada por algunos, pero también criticada por otros usuarios que reprocharon la modalidad del evento cuando varios expertos han advertido el rebrote de la COVID-19.

Sin embargo, Charlie Vera, el vocalista de la conocida banda, explicó a La República los motivos que los llevaron a programar el show en vivo y también garantizó la prevención que habrá para evitar que los fanáticos contraigan la enfermedad.

Los Outsaiders

El líder de Los outsaiders aseguró que el local para la presentación, que se llevará a cabo el próximo 22 de enero, cuenta con todos los permisos necesarios y mencionó las medidas que se han tomado.

“Vamos a contratar personas de seguridad para que estén al tanto de que se cumplan todos los protocolos necesarios, la mascarilla y el gel. Hemos implementado mesas y las personas no van a poder desplazarse, excepto para usar los servicios. Usualmente en nuestros conciertos se genera bastante movimiento, pero esto no va a ser así”.

Precisó que al tratarse de un restaurante, los asistentes podrán disponer de alimentos durante el tiempo que dure el show presencial. “El consumo de bebidas alcohólicas va a estar restringido. Solo van a estar sentados, comiendo algo y escuchando la música en vivo.

Al referirse sobre la preocupación de los usuarios de redes sociales, Vera indicó que los integrantes del grupo también evaluaron la situación y aseguraron que el evento cumpla con todos los protocolos establecidos.

“No es algo que haya sido a la loca. No estamos tratando de pasar por encima de cualquier normativa. Estamos muy preocupados, tomamos en serio este tema. Siempre hemos aconsejado a nuestros fans que, en su debido momento, no salieran de sus casas. Pero ya estamos actuando según la ley y con extremo cuidado”, explicó.

Aunque recibieron comentarios negativos tras el anuncio, dijo que están conscientes de la situación y que, por este motivo, están siendo muy cuidadosos.

“No es algo que nos sorprenda, sabíamos que iba a suceder... Entendemos que es un escenario crítico y que las cosas están complicándose, pero al mismo tiempo estamos haciendo las cosas con mucho cuidado y bajo la ley. Usualmente critica gente que no nos conoce. Nuestros fans saben lo preocupados que somos y quienes quieran ir al concierto van a estar tranquilos”, dijo Charlie Vera a La República.

Ante la duda de que si finalmente estas presentaciones puedan generar fondos económicos para Los outsaiders en medio de la pandemia de coronavirus, el cantante afirmó:

“Para ser sincero, no. Al cortar el aforo y la venta de alcohol, que son los principales ingresos, todos nos vemos afectados en ese sentido. Pero este evento va más allá de temas económicos, queremos activar a la banda, a la gente para que escuche música en vivo. Las personas tienen derecho a divertirse”.

Finalmente, Charlie Vera resaltó la importancia de iniciar la reactivación de la industria musical a través de eventos que sigan los lineamientos establecidos por el gobierno.

“Estamos en una etapa en la que ya debemos aprender a convivir con el coronavirus, tomando las medidas necesarias. Este es un pequeño paso para comenzar a hacerlo. Esperamos que esto sea un precedente para otras bandas, músicos y otras artes también”.

