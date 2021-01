Ben Affleck habla nuevamente de su lucha contra el alcoholismo

El reconocido actor estadounidense Ben Affleck habló abiertamente sobre la batalla que mantiene contra el alcoholismo, enfermedad crónica que puso en riesgo su carrera en Hollywood.

Durante una entrevista con el sitio The Hollywood Reporter, el también productor de 48 años dio detalles de lo duro que es para él convivir con esta adicción en medio de toda la fama que le rodea.

“Empecé a beber demás durante el rodaje de Liga de la Justicia (2017), y es algo difícil de enfrentar y tratar”, confesó Ben Affleck, quién, según la revista People, puso fin a su romance de casi un año con la actriz Ana de Armas.

El dos veces ganador del Oscar indicó que, según lo que ha vivido, el alcoholismo es “normal” en la industria del cine: “Si supieras cuántos actores, directores y guionistas son alcohólicos o compulsivos de alguna manera. Es algo muy común en Hollywood”, comentó.

Asimismo, relató que él siempre trató de mantenerse sobrio durante las horas de rodaje. Sin embargo, sus colegas (no mencionó nombres ni cintas) aparecieron embriagados en el set de grabación.

“¡He trabajado con actores que aparecieron borrachos! (…) Yo tomaba whisky en el living de mi casa y me desmayaba, solo”, señaló.

Ben Affleck aseguró en la entrevista que ya no bebe y eso le hace sentir “más sano y mejor que nunca”.

“Me recuperé y ahora estoy sobrio. Me tomó un tiempo conseguirlo. Tuve algunos deslices, como la mayoría de la gente, pero me siento verdaderamente bien. Luchar contra cualquier adicción es una lucha de por vida y difícil”, finalizó el actor, quien en la misma entrevista habló de su expareja Jennifer Lopez.

