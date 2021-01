Magdyel Ugaz sobre su expareja Laszlo Kovacs: “Hubo momentos durísimos”

Magdyel Ugaz detalló algunos aspectos de la estrecha amistad que mantiene actualmente con su expareja Laszlo Kovacs, y aseguró que en el pasado, la relación de ambos tuvo momentos difíciles en los que “no podían ni hablar”.

La actriz participó en la secuencia Las esferas de la verdad del programa Estás en todas, donde respondió preguntas relacionadas a su carrera y a su vida personal.

Sobre su pasada relación sentimental con Kovacs, la intérprete de la recordada Teresita Collazos afirmó que sí puede ser amiga de una expareja pese a que muchos piensan lo contrario.

“Es especial, en mi vida, a mí me encanta siempre compartir mi historia con él, porque siento que es un amor que se transformó. Hubo momentos durísimos en los que ni nos podíamos hablar ni ver porque fuimos pareja y tuvimos crisis y momentos duros”, contó en el espacio de América TV.

La actriz de 36 años reveló que el último año de su romance con Laszlo Kovacs fue el mismo en que se inició la famosa teleserie Al fondo hay sitio, donde ambos eran parte del elenco principal y sus personajes convivían en la misma casa.

“De allí, los casi siete años que siguieron de la serie hemos construido el amor desde otro lugar. Desde la amistad y desde la complicidad. Éramos familia, éramos los Gonzales. Lo que me encanta es cómo hemos podido avanzar en el tiempo los dos, cómo hemos podido madurar y crecer. Mucha gente dice que no puede ser amiga de sus ex y yo soy amiga de Laszlo”, continuó.

