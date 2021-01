Mau Montaner está en aislamiento tras dar positivo a la COVID-19

El hijo de Ricardo Montaner Mauricio ‘Mau’, como es conocido en el ambiente artístico, dio positivo a la COVID-19.

Mediante sus redes sociales, el integrante del dúo Mau y Ricky reveló que contrajo la enfermedad y que se encuentra en aislamiento.

“Hace un par de días salí positivo a la COVID y aunque me siento muy bien he estado encerrado en mi casa descansando y cuidándome en cuarentena. He tenido muy pocos síntomas gracias a Dios, pero quería contarles para que supieran que estoy bien”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram.

Ante esta noticia, el venezolano ha recibido muchos mensajes de apoyo por parte de sus familiares, entre ellos, su padre.

“Te amo ‘mijo’... me encantó visitarte con mami, aunque hablamos a 10 metros de distancia”, escribió el reconocido baladista.

Ricardo Montaner y su familia lanzan “Amén”

El último 23 de diciembre, Ricardo Montaner y su esposa, hijos e incluso su yerno, el cantante Camilo, estrenaron su canción “Amén”, en la que muestran la esencia de su familia.

El video se realizó bajo la dirección de Marlene Montaner, fue hecho en una sola toma y presenta una estética sencilla. “(…) El que mi mamá también participe dirigiendo el video convierte a este proyecto en la esencia de nuestra familia”, afirmó Mau. “Nuestro amor y mutua admiración se plasman en esta canción”, comentó Camilo.

