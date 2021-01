Danna Paola se pronuncia en contra del machismo en la industria musical

Danna Paola inició el 2021 con el lanzamiento de su nuevo álbum musical K.O., el cual está inspirado en algunas experiencias de su vida durante los últimos años.

En esta nueva producción discográfica, la cantante hace referencia a la violencia de género con su tema “Calla tú”. En una reciente entrevista con el programa Sale el sol, la intérprete contó detalles sobre este nuevo material.

“Creo que es un tema que necesitaba escribir sobre esta situación. Yo estaba en Madrid, estaba viviendo en Madrid desde el 2018, antes justo del 8M, y la primera marcha feminista del 8M a la que fui fue en Madrid. Tenía muchas ganas de escribir algo porque no es que en una relación o con una persona en específico yo haya vivido violencia, pero todas hemos vivido violencia de alguna manera, inconscientemente”, contó.

Asimismo, la artista mexicana aseguró que dentro de su ambiente laboral también ha tenido malas experiencias y ha sido testigo del machismo que existe en la industria musical.

“Dentro de esta industria, yo he vivido muchísimo machismo. Se me ha intentado callar muchas veces. Lo he dicho y ha sido nota en todos lados de: ‘Calladita no me veo más bonita’”, precisó la protagonista de “Élite”.

“Soy una persona muy directa, muy transparente y he aprendido mucho sobre feminismo en los últimos tres años y para mí ha sido de verdad una catarsis interna, el decir: ‘Necesito escribir una canción que hable de esto’”, agregó Danna Paola.

