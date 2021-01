Chris Hemsworth saluda a su hermano Liam por su cumpleaños con tierna foto

Liam Hemsworth, conocido por participar en las películas La última canción y la saga de Los juegos del hambre, celebra 31 años de vida este 13 de enero y su famoso hermano mayor Chris Hemsworth no dejó pasar la oportunidad de compartir una fotografía de su infancia para felicitarlo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor que da vida a Thor enterneció a sus fans con una imagen en la que posa con su uniforme escolar mientras carga a Liam al lado de su mascota canina.

“Feliz cumpleaños, @liamhemsworth. Esta foto fue tomada hace tres años hoy. El tiempo vuela, pero no has cambiado nada”, bromeó el australiano de 37 años. Los admiradores de los famosos hermanos no tardaron en reaccionar ante la postal que ya cuenta con más de tres millones de ‘me gusta’ y miles de comentarios.

“Cuando Thor era un pequeño amigo”, “Esto es muy lindo”, “¡Chicos, envejecieron mucho en tres años!”, “¡Feliz cumpleaños, Liam! Malditos sean nuestros uniformes escolares australianos”, “Clásica foto y al parecer siguen siendo mejores amigos”, “¿Hace tres años? Ese sol australiano seguro no envejece a las personas”, escribieron algunos fans.

Chris Hemsworth saludó a su hermano menor Liam Hemsworth por su cumpleaños número 31. Foto: Chris Hemsworth Instagram

Además de su cumpleaños, Liam Hemsworth está por celebrar un año de relación con su novia Gabriella Brooks. La pareja confirmó su relación durante el 2020 y ha sido captada en varias oportunidades al disfrutar de las playas australianas.

