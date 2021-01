Sully Sáenz desea regresar a Esto es guerra: Siempre tuve ilusión de volver

A días de haber retornado al Perú con su menor hijo, Sully Sáenz brindó una entrevista para América Espectáculos, en la cual habló sobre diversos temas, entre ellos su posible retorno a Esto es guerra.

La exconductora de televisión confesó que le gustaría volver a formar parte del reality de América TV, pues fue gracias a este que alcanzó un alto nivel de popularidad y se convirtió en una figura pública a nivel nacional.

“Es una de las cosas que tengo en mente para este año. Siempre he tenido la ilusión de volver, me encanta el programa, pero vamos a ver, mi vida ahora está muy diferente. Entonces no lo sé, pero no lo descarto”, precisó la joven, con notable entusiasmo.

Sully Sáenz también habló acerca de la recuperación de su menor hijo, quien fue sometido a una operación de oído en octubre del año pasado en Canadá por padecer de acusia bilateral.

“Ya está totalmente recuperado, feliz, se mete a la piscina, juega, disfruta de una vida normal. La operación fue un éxito. Estoy muy agradecida. Sigue con terapias, obviamente. Desde los dos años, lleva terapia de lenguaje, pero los avances son muy positivos”, acotó.

Finalmente, la exintegrante de EEG aclaró que lleva una relación cordial con su expareja Evan Piccolotto por el bienestar de su pequeño. “Siempre ha sido buena, todo va muy bien. Ambos tenemos que poner el mayor esfuerzo para el bienestar de Marchello”, precisó Sáenz.

Sully fue una de las primeras participantes de Esto es guerra, por lo cual es considerada ’histórica’ del programa.

