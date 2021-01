Kim Kardashian se pronuncia tras grabar el último episodio de KUWTK

El pasado 8 de setiembre, Kim Kardashian entristeció a sus seguidores al anunciar que en 2021 llegará el fin Keeping up with the Kardashians, el reality estadounidense que llevó a ella y su familia a la fama mundial.

“Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y varios programas spin-off, hemos decidido como familia terminar este viaje. Estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han observado durante todos estos años. Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las innumerables personas que hemos conocido en el camino”, escribió la influencer en sus redes sociales.

Tras este anuncio, el Instagram oficial de Keeping up with the Kardashians compartió un video donde apareció Kim Kardashian hablando y brindando porque grabó el último episodio de uno de los realities de telerrealidad más populares de Estados Unidos.

“Bien chicos, acabamos de terminar de filmar para siempre, como para siempre. Hemos terminado. Nunca volveremos a filmar. ¿No es tan loco? Así que estamos tomando una copa con el equipo en mi patio trasero, pasando el rato. Saludos a... no sé. 15 años; 20 temporadas de locura y mucho amor”, indicó la famosa empresaria, quien en los últimos días fue noticia por rumores de separación con Kanye West.

“20 temporadas. 14 años. Biblia, no podemos creer que hoy sea el último día de filmación de #KUWTK. ¡La temporada final llegará pronto a E!”, fue la descripción que acompañó al video.

Inmediatamente, los seguidores de la familia Kardashian-Jenner lamentaron el fin de una Era. “No estoy lista para esto”, “No lo cancelen”, “Ojalá regresen”, “No nos pueden hacer esto”, “Es muy triste”, “No nos dejen”, “No puedo creer que se acerque el final”, fueron algunas opiniones de los usuarios.

