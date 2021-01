David Bowie: Duran Duran, Corey Taylor y más le rinden tributo en concierto

David Bowie continúa vigente en la música después de cinco años de su partida. Este viernes 8 de enero, la leyenda del rock hubiera cumplido 74 años.

Su legado sigue siendo un éxito, y así lo demuestra un grupo de artistas que ofrecerá un concierto virtual en honor al cantante. El evento es organizado por Mike Garson, el miembro más antiguo de la banda de David Bowie.

David Bowie

El show se llama Just for one day y contará con la presentación de una lista de artistas como: el pianista Mike Garson, Trent Reznor, Billy Corgan, Perry Farrell, Adam Lambert, Duran Duran, el actor Gary Oldman, la cantante Macy Gray, el vocalista de The Cult Ian Astbury, el corista de The Rolling Stones Bernard Fowler y una superbanda integrada por Corey Taylor, de Slipknot; Taylor Hawkins, de Foo Fighters; y Dave Navarro y Chris Chaney, de Jane´s Addiction.

Además, el cantante Boy George, el humorista Ricky Gervais, el artista británico YUNGBLUD y el pionero del rock alternativo Perry Farrell.

El concierto por streaming se llevará a cabo en distintos escenarios durante 24 horas. Las entradas ya se encuentran disponibles aquí.

Todo lo recaudado será destinado a la organización Save The Children. También estarán presentes los exintegrantes de la banda de David Bowie: la bajista Gail Ann Dorsey y el famoso productor Tony Visconti.

Bowie fue compositor, cantante, escritor, pintor y actor, pero fue su música la que marcó un hito en el género del rock. Falleció el 10 de enero del 2016 a causa de cáncer en Nueva York, donde residió los últimos años junto a su esposa, la modelo Imán.

