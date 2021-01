Nataniel Sánchez canceló su viaje a Perú por medidas contra el coronavirus

Nataniel Sánchez, recordada por su papel de ‘Fernanda’ en Al fondo hay sitio, lamentó que sus planes para volver a Perú se ofuscaron por las nuevas medidas contra la COVID-19.

Como se sabe, la actriz se encuentra en España desde marzo del 2019. Ella tenía planeado regresar al país para visitar a su familia tras las fiestas de fin de año.

No obstante, las restricciones decretadas para los visitantes que ingresan al Perú, así como las del propio país europeo, imposibilitan su libre tránsito.

A través de Instagram, Nataniel explicó dichas razones a sus seguidores.

“En estos días, iba a estar preparándome para viajar de visita a Perú, pero dadas las circunstancias actuales, ya no podré hacerlo. Estaba super emocionada e ilusionada”, escribió la actriz.

“Espero que muy pronto podamos recuperar la libertad de abrazar y compartir con los nuestros. Sigamos sonriéndole a la vida y a este nuevo año”, agregó Sánchez.

Nataniel Sánchez y Erick Elera se juntan en videollamada

En el mes de abril, Nataniel Sánchez compartió un video donde recordó sus épocas con Erick Elera en Al fondo hay sitio. Ella recreó una conocida escena con el actor en la popular serie.

“Las cosas que me hace grabar Erick Elera cuando tiene insomnio. Me he divertido mucho haciéndolo. Cuéntenme si les gustó”, escribió la actriz en su publicación.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.