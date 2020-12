Patricio Parodi y Flavia Laos desmienten separación con viaje juntos

A inicios de diciembre, se habló de una supuesta ruptura amorosa entre Flavia Laos y Patricio Parodi, luego de que la actriz viajara sin él a Miami y Jamaica.

En aquella oportunidad, el chico reality habló sobre el tema, pero no negó ni confirmó el fin de su romance.

“Siempre cuando hay un alejamiento o algún viaje creo que la gente especula eso, pero son temas de mi vida privada que prefiero no tocar en público y los detalles yo los doy cuando crea que sea el momento”, dijo para Esto es guerra.

Por su parte, Flavia Laos dijo en un enlace con En boca de todos que sí hubo un distanciamiento, pero que eso no significaba una ruptura.

“Efectivamente hubo un distanciamiento, pero es algo que nos compete a mí y a él. Toda relación tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. A veces uno está bien con la pareja, a veces no, pero no significa que no estén”, explicó.

Tras estas declaraciones, Patricio Parodi y Flavia Laos, quienes se mostraron distanciados, volvieron a juntarse para desmentir el fin de su relación.

El chico reality compartió un video donde se le vio junto a junto a Flavia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a punto de subir a un avión. En el mismo clip se observó como la actriz saludaba a la cámara con la señal de paz y amor.

La modelo también compartió videos desde el avión. Hasta el momento, no se sabe cuál es el punto de destino de estos personajes de la televisión.

