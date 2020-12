Thalía envía mensaje por Navidad y recomienda distanciamiento social

Thalía es una de las artistas más emocionadas por la llegada de la Navidad y no dudó en emitir un cariñoso saludo para todos sus fans, quienes la han acompañado durante sus más de treinta años de carrera artística. La diva mexicana también dio recomendaciones para celebrar las fiestas sin promover más contagios de coronavirus.

“Deseándoles a ustedes una Navidad hermosa que estamos a punto ya de celebrar, quédense en sus casitas. No vayan ni visiten, no hagan pachanga que en estos casos no viene al caso. En estos momentos, de verdad, muchas personas están en una mala situación y han perdido a sus seres amados o están luchando por sus vidas, así que no sigamos propagando esto”, dijo.

Además, la cantante de 49 años sugirió la tecnología como uno de los medios para unir a las familias durante la Nochebuena en tiempos de pandemia. “Quédense en casita, Zoom es aceptable, pongan la computadora en el centro de la mesa. Cuídense mucho”, continuó.

En otra de sus historias de Instagram, Thalía aprovechó para agradecer a sus admiradores por todo el apoyo que le brindan por medio de las plataformas virtuales. “Feliz Navidad, mis amores, los amo tantísimo. Han sido tan importantes para mí este año. Gracias por su apoyo, por su amor, por su confianza, por estar conmigo y por no soltar mi mano. Los amo”, finalizó.

