Kim Kardashian regalará $ 500 a 1.000 personas por Navidad

Kim Kardashian sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que llevará a cabo un noble acto por Navidad para ayudar a las personas que afrontan una complicada situación económica por la pandemia del coronavirus.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la socialité contó que elegirá a 1.000 personas para entregarles $500, los cuales podrán utilizarse para pasar la Nochebuena.

“¡Hola, chicos! Esta es la época más maravillosa del año. El 2020 ha sido difícil y muchos están preocupados por pagar el alquiler, poner comida en su mesa o un regalo bajo el árbol para sus hijos”, escribió.

Hey guys! 2020 has been hard and many are worried about paying rent or putting food on their table- I want to spread the love by sending $500 to 1000 people. Send me your $cashtag below with #KKWHoliday 🎄🎁 #partner pic.twitter.com/aHV4COQUvd