Brunella Horna cuenta que no pasará la Navidad junto a Richard Acuña

A solo unos días de terminar el año, Brunella Horna contó que se encuentra un tanto apenada debido a que no podrá pasar la Navidad al lado de su pareja, el excongresista Richard Acuña.

Por medio de su Instagram, la modelo, conductora de TV y empresaria detalló que recibirá el 25 de diciembre con su familia, a la que no ve hace un largo tiempo por la pandemia.

“(La Navidad) La voy a pasar en Pimentel. Les cuento que no veo a mis papás hace tiempo. Me voy el martes a Pimentel a pasarla con toda mi familia, mi hermano mayor también. Todos lo vamos a pasar allá. Estoy contenta y contando los días”, detalló en sus historias.

Luego, Brunella Horna confesó que si bien no estará junto a Richard Acuña esta Navidad, se reencontrará con él en Año Nuevo. “No (la pasaré con Richard), les cuento que el 24 yo la pasaré con mis papás y el 25 pensábamos (pasarla juntos), pero no se va a poder, así que el 26 me iré a Trujillo, pero el Año Nuevo si la pasamos juntos”, precisó en Instagram.

Brunella Horna habla de su convivencia con Richard Acuña

En una entrevista con el programa En boca de todos, Brunella Horna reveló cómo fue su convivencia con Richard Acuña en Trujillo durante la pandemia.

“De hecho que la cuarentena nos ayudó un montón. Nunca estuvimos tanto tiempo juntos, nuestra relación era de muchos viajes. Ahora que estuvimos más tiempo juntos fue medio raro al inicio, pero luego nos comenzamos a acostumbrar. Yo soy súper tranquila y no me hago pleitos con nada”, relató la presentadora.

