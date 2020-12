Luciana Fuster cuenta detalles de su encuentro con Sebastián Yatra

Luciana Fuster volvió a nuestro país luego de su exitoso viaje por México e inmediatamente se reincorporó a Esto es guerra.

En una conversación con América Espectáculos, la modelo habló sobre su tan sonado encuentro con el cantante Sebastián Yatra.

La chica reality contó que ambos acordaron conocerse, ya que habían coincidido en el país azteca, y muy emocionada aseguró que “es un amor”.

“Quedamos, fuimos a comer, estábamos en el lobby del hotel y salió la idea de hacer el TikTok”, contó Luciana. “Es bromista, es un amor, es muy bueno. Se siente como que amigo”, agregó.

Por otro lado, también se pronunció sobre los comentarios de su parecido con Tini Stoessel, y agradeció tal comparación.

“Sí, sí me dijeron (sobre su parecido con Tini) yo no me veo el parecido a Tini, pero mucha gente sí, y a mí me encanta Tini, es super linda. Así que bueno, gracias a los comentarios positivos”, expresó Fuster.

Luciana Fuster tuvo problemas para volver a Perú

La modelo, mediante sus redes sociales, contó que tuvo ciertas dificultades para retornar al país por un documento que no logró completar a tiempo.

“No podía llenar eso, un desastre. Cerraron el vuelo y me quedé afuera”, comentó la modelo en su red social.

“No se pueden imaginar la lloradera, la frustración, todo horrible”, detalló en uno de sus videos.

