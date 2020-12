Deyvis Orosco no descarta casarse con Cassandra Sánchez en Collique y España

A poco menos de dos meses de anunciar su compromiso con Cassandra Sanchez De Lamadrid, el cantante de cumbia Deyvis Orosco brindó algunos detalles de las opciones que evalúan para su próximo enlace matrimonial.

En ese sentido, aseguró que la crisis desatada por la pandemia del coronavirus (COVID-19), y la interrupción brusca de su ritmo de trabajo, le permitió fortalecer su vida privada.

“Creo que si no hubiera pasado lo de la pandemia yo hubiera seguido trabajando sin parar, agradezco eso porque repotenció mi vida personal. Era un tipo incansable, de gira en gira. Hoy, mi compañera de vida, me da tranquilidad y ese equilibro que necesitaba. Estamos disfrutando las etapas, el próximo año creo que habrá sorpresas para muchos de ustedes”, declaró a través de un comunicado.

De igual forma, el líder del Grupo Néctar mostró su disposición a considerar la localidad de Collique, Comas, en Lima Norte, como el lugar donde celebrar su boda con Cassandra Sanchez De Lamadrid.

“Collique es mi cuna y el lugar donde he nacido, está además la alameda de mi padre y yo me siento orgulloso de dónde vengo. Cassandra no olvida el día que la llevé al lugar donde crecí, rodeado de cerros. Yo soy parte de eso, es mi esencia. Si algún día tengo hijos, quiero que sigan caminando por ahí, qué sepan de dónde vino su padre”.

No obstante, Deyvis Orosco reconoció que los padres de su prometida, Jessica Newton y Fernando Sánchez de La Madrid, impulsan la idea de realizar la ceremonia en España. Por lo que cabe la posibilidad de que se realice una doble boda.

De igual forma, el cumbiambero aprovechó para aclarar que no siente ningún tipo de presión en su relación con Cassandra.

“Tengo la fortuna de, más allá de conocer una compañera, también he conocido una familia lindísima. Mi suegra (Jessica Newton) es la más conocida, pero cuando apagan los reflectores nosotros somos como cualquier familia. A mí me adoran y me siento muy querido. Me llevo muy bien con mis suegros”, indicó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.