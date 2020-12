Angie Arizaga se muestra feliz por relación de Mario Irivarren y Vania Bludau

Tras confirmar su relación sentimental, Mario Irivarren y Vania Bludau continúan recibiendo el apoyo de sus colegas y amigos. Esta vez fue Angie Arizaga, quien felicitó a la pareja por su romance.

En una entrevista con América Espectáculos, la integrante de Esto es guerra aseguró que se encuentra muy feliz por su compañero de reality y celebró que nuevamente se dé una oportunidad en el amor.

La competidora dijo además que desde que Mario Irivarren inició su relación con Vania Bludau, se puede notar una diferencia en su comportamiento.

“Me alegra saber que mis compañeros son felices. Me encanta ver a Mario feliz, me encanta que disfrute. Él era señor hígado”, expresó Angie Arizaga.

El chico reality y la modelo formalizaron su romance el pasado 5 de diciembre, cuando el integrante de los ‘Combatientes’ preparó una romántica propuesta de noviazgo en una playa de Panamá.

Luego de eso, el también modelo le dedicó a Vania Bludau diversos mensajes en redes sociales e incluso afirmó que piensa tener un futuro con ella.

“Le pedí a la vida que me pasaran cosas bonitas, y pasaste tú. Gracias por este fin de semana a tu lado, sabia que la íbamos a pasar increíble, pero no me imaginé que iba a ser tan perfecto”, escribió Mario Irivarren en Instagram.

