Actriz de Selena: la serie confiesa estar preocupada por su seguridad

Natasha Pérez interpreta a Yolanda Saldívar en Selena: La serie y, aunque la actriz ha encarnado antes a otras villanas, esta ocasión es diferente, pues se trata de dar vida a la mujer que asesinó a Selena Quintanilla.

Si bien fue una decisión difícil de tomar, la artista asumió el riesgo como actriz: “Pensé que quería ver cómo es interpretar a un villano malvado. Desde la perspectiva del actor sonaba fascinante diseccionar lo que sucede en la mente de alguien así”, reveló Natasha Pérez a Entertainment Weekly.

Aunque contó que estaba motivada por lo complejo del papel, también dijo que se sentía inquieta por la reacción que pudiera causar en los televidentes: “Como actriz también me preocupa mi seguridad. Muchas personas toman esto muy en serio y piensan que es real y, en este caso, el personaje es real pero no soy ella. No soy ella”.

La construcción del personaje

La actriz se esforzó mucho por indagar sobre Yolanda Saldívar para poder interpretarla. Buscó información en internet y en periódicos, pero también le llamaba la atención ir a conocerla en la prisión de Texas (EE. UU.), donde cumple cadena perpetua.

“Mi interés estaba en ver sus manerismos, su forma de hablar, aunque sabía que conocería a una cáscara de la persona que ha estado tantos años en prisión. Solicité el permiso para conocerla, pero, para honrar a la familia, decidimos que sería mejor no hacerlo”, explicó.

La actriz recalcó que la serie celebra la vida y talento de la cantante, se centra, sobre todo, en su carrera y no tanto en su muerte.