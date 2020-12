Lucho Cáceres se despide de Eduardo Cesti: “Quería ser como él”

El pasado 4 de diciembre el mundo de la actuación se puso de luto por el fallecimiento de Eduardo Cesti. Esta noticia conmocionó a muchas figuras del ambiente artístico, quienes lamentaron su partida.

Una de ellas fue Lucho Cáceres quien, a través de sus redes sociales, se despidió del primer actor con un emotivo mensaje donde recuerda cómo conoció a Cesti y resalto la gran admiración que siempre sintió hacia él.

“En los ochentas Baretta, Kojac, Columbo y algunos otros ocupaban gran parte de mi tiempo frente a la pequeña pantalla en el cuarto de mi abuela paterna, pero había un policial por el cual tenía especial afinidad, Gamboa”, escribió en una publicación en su cuenta de Facebook.

“Lo sentía cercano, real, seguro, elegante, sobrio, sensible, paternal, humano, verosímil, le creía todo, quería ser como él, y es que eso era en gran parte Eduardo Cesti como actor”, añadió.

Asimismo, recordó que en su primera experiencia televisiva tuvo la oportunidad de actuar a su lado.

“Muchas veces saliendo del colegio en Miraflores, el Champagnat, me paré a esperarlo en una casa por el malecón de la iglesia de Fátima, donde me enteré que se grababa la serie, no tuve la suerte de encontrarlo”, contó.

“La vida me recompensaría años más tarde, y no solo pude conocerlo sino trabajar con él, compartir escenas con él, y fue en la primera ficción televisiva donde tuve la oportunidad de tener un personaje de principio a fin, Amor Serrano”.

La ficción siempre fue una compañera en mi vida, y sus protagonistas distraían muchas veces las carencias de hijo único... Posted by Lucho Caceres A on Saturday, December 5, 2020

“En esas épocas recuerdo una conversa donde hablabas sobre el conflicto de no saber quien gobernaba en ti, si el actor o el artista, aquella premisa nos llevó a una larga tertulia sobre nuestra vocación y profesión, acompañada por supuesto de unas buenas copas”, sostuvo.

Finalmente, Lucho Cáceres aseguró que su admiración hacia Eduardo Cesti lo llevó a apasionarse con la actuación.

“Nunca supe si aclaraste esas dudas entre el actor y el artista querido Eduardo, pero a mí me dejaste muy en claro que eras más que Gamboa y que los innumerables personajes a los que diste vida en el cine, el teatro y la televisión; eras Eduardo Cesti, un sello, para mi un referente de la actuación, alguien que me hizo abrazar este camino con el amor y la pasión que se requieren para transitar en el. Aplausos de pie Eduardo, y gracias, muchas gracias”, agregó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.