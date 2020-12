Ebelin Ortiz: “Para el Estado, somos el último de la fila”

Diferentes situaciones que lindan entre el pasado y el presente de los personajes que cohabitan en un hotel, es la premisa de ‘Antes después’, puesta coral que bajo la dirección de Gilbert Rouviere ya se transmite en Facebook Live de la cuenta oficial de Ensad.

Ebelin Ortiz cierra el año como parte de esta historia al lado de Sergio Paris, Víctor Prada, Pilar Núñez, Luis Miguel Yovera, Tania López, Flavio Giribaldi, Natalia Palacio, Godo Lozano, Liz Navarro, Giacomo Ossio y Kelly Estrada. Escrita por Roland Schimmelpfennig.

“Siempre me pasa que cuando entro a la primera lectura de una obra me lamento y digo ‘en qué me he metido’, es gracioso. Pero al final lo tomo y lo disfruto mucho y digo qué buena elección hice. Y esta historia la acepté porque me había quedado con las ganas de trabajar con Gilbert”, cuenta la actriz y cantante, destacando el lenguaje visual que entregará esta trama.

Alguna vez dijiste que vas donde te convenga, que te acomodas donde el personaje sea bueno.

¡Sí! El escuchar diferentes voces y ponerle cara a los personajes es un vínculo increíble con el texto. Cuando me dan un guion, antes de leerlo lo acepto por el grupo humano que me va a rodear.

¿Sigue en tu agenda interpretar a Billie Holiday (cantante estadounidense de jazz)?

¡Por supuesto! Ese es un proyecto que ha quedado pendiente para el próximo año, después de las elecciones. Lo dirigirá Mateo Chiarella en el teatro Ricardo Blume. Claro, todo depende de cómo vayan las cosas y se abran las salas. Nuestro gremio cultural fue el primero en cerrar, nuestro espacio, y parece que seremos los últimos en abrir.

Los centros comerciales ya abrieron a los niños...

Y pronto los casinos, al menos ya tienen encaminada la ruta. A nosotros ni siquiera nos han mirado. Me parece muy triste, entiendes que el país está como está precisamente por eso. La diferencia está entre países del primer mundo y nosotros, del tercero. Para ellos, la cultura es un pilar, con un porcentaje fijo como cifra, en cambio nosotros no tenemos uno. Tenemos un cero punto y algo como inversión del Estado. La educación, la cultura tienen mucho que ver por cómo son los ciudadanos. ¡La salud mental! Más ahora que hemos estado prácticamente encerrados, que no puedes disfrutar tus espectáculos en vivo. El ser humano es un ser sociable y necesita reírse.

Sientes que la cultura sigue siendo el último de la fila...

Sí, de hecho es el último, eso es innegable, porque creo que no terminan de ver, primero, la cultura como efectivamente es, un ente para ofrecerte salud mental, que es lo último que ve el Estado, no nos ve como una válvula de escape; y, segundo, no nos ven como una fuente de ingreso. Nos siguen viendo como un agente que distrae, pero que no termina de ser activo económicamente. Nos ven como que nos dan una propina, no entienden que el sector vive de esto, no es una propina, no es un hobby. El sector cultura vive de la cultura, de la música, de las artes plásticas.

En redes estamos viendo estos días la campaña ‘Regalías no son regalos’.

Ese es otro tema que no se resuelve. Es una ley que no se cumple y hay una discusión enorme alrededor de ello. El que tiene que pagarte es el canal emisor, no el productor porque este vende su producto. Algunos aducen que no hay ningún rédito económico, pero es falso, hasta en las madrugadas hay comerciales. Y nosotros no recibimos nada. Argentina es el primer país en esta parte del continente en cumplir el pago de regalías y en México hace muchos años y ello se logró a bala partida. Ojalá se llegue a un acuerdo donde Indecopi debe encargarse de ello, pero no termina tampoco de hacerse cargo de esta situación.