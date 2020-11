Jessica Newton se quiebra al agradecer a Kelin Rivera por su labor de Miss Perú

El Miss Perú 2020 llevó a cabo su última edición este domingo 29 de noviembre a las 6.40 p. m. En esta ceremonia se vivieron emotivos momentos, uno de los cuales fue protagonizado por Jessica Newton, organizadora del evento, y Kelin Rivera, Miss Perú 2019.

Minutos antes de coronar a la ganadora, Newton le agradeció a la saliente Miss Perú por el trabajo que desempeñó a lo largo de casi un año.

“Creo que eres la reina que más me ha hecho llorar. Me has hecho llorar de alegría, de emoción, de orgullo”, expresó. “Realmente ha sido un volver a comenzar. Yo estoy feliz, orgullosa y agradecida de verte hoy aquí, convertida en una mujer todavía más bella, más fuerte y maravillosa”, añadió con la voz entrecortada.

Jessica Newton reconoció la labor de Kelin Rivera, sobre todo porque la joven realizó labor social en el país durante la pandemia por el coronavirus. “Gracias por un año maravilloso, por nunca tener una excusa, por ser una reina tan espectacular”, manifestó sin evitar derramar algunas lágrimas ante la emoción del momento.

Esta escena culminó con un inmenso abrazo entre la organizadora del Miss Perú y la Miss Perú 2019, quien le cedió su corona a Janick Maceta.

Janick Maceta se pronuncia tras ganar el Miss Perú 2020

Luego de ser coronada como Miss Perú 2020, Janick Maceta se emocionó y dio algunas palabras de agradecimiento a Jessica Newton y a sus compañeras.

“He soñado con este momento por tantos años. Gracias a todos por estar acá. Gracias, Kelin, eres una persona que admiro mucho. Ha sido un honor compartir con cada una de ustedes. Y ya que estamos juntas (a Kelin), quiero que me acompañes en este camino. Terminar la ruta solidaria contigo”, le dijo a la saliente reina.

