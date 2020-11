Jennifer Lopez estrena canción del compositor peruano Patrick Romantik

Jennifer Lopez estrenó la canción “In the morning”, un nuevo éxito en solitario que ya remece las plataformas de música. La famosa cantante estadounidense anunció el lanzamiento con una foto artística de un desnudo en sus redes sociales.

“¡Sorpresa! Aquí está la portada oficial de #InTheMorning. El single sale el viernes”, escribió JLo en la publicación que ya cuenta con más de 7 millones de reacciones de los usuarios.

Los medios internacionales han considerado que esta sería el tema más sensual de la ‘Diva del Bronx’. Sin embargo, muy pocos saben que detrás de este proyecto se encuentra el compositor peruano Patrick Romantik.

En una entrevista para Magaly TV, la firme, el joven compositor contó detalles sobre cómo recibió la propuesta para ser parte de este éxito musical.

“Fue muy sorprendente. A todos nos avisaron como hace una semana, yo estando en Lima no lo creía. Mira la vida que regalo me da, de pronto Jennifer me iba a grabar una canción en inglés, algo que yo había anhelado tanto. Le encantó y dijo que quería que sea para su próxima marca porque el tema habla sobre el cuerpo”, expresó el peruano.

Hace unos días, Patrick Romantik lanzó un nuevo tema con la agrupación de cumbia Corazón Serrano titulado “No sé nada de amor”. Entre sus trabajos más importantes se encuentran composiciones para Enrique Iglesias, Thalía y Becky G.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.