Jesse & Joy: integrante es operado de emergencia tras sufrir accidente

El cantante Jesse Huerta preocupó a sus fans con una serie de publicaciones en Instagram que daban cuenta del aparatoso accidente que sufrió en su hogar mientras jugaba con su perrito Milo. El integrante del dúo Jesse & Joy se lesionó al impactar su rodilla con una ventana de vidrio, por lo que fue atendido de emergencia.

El artista explicó que dicha ventana solo se abre para ventilar la casa luego de la limpieza, sin embargo, él no lo notó y la impactó con fuerza hasta hacerse un profundo corte.

“Ya voy a pasar a cirugía, ya les voy contando cómo me caí, pero gracias a Dios no me rompí el hueso ni nada. Van a checar los ligamentos y que todo esté bien y ahí vamos”, comentó el músico de 37 años en sus historias.

“Todo salió de maravilla”, publicó Jesse Huerta, horas más tarde, y mostró la fotografía de los puntos de su herida. En otros post agradeció la preocupación de sus miles de seguidores que se mantuvieron muy atentos a la salud de su cantante favorito: “Gracias a todos por sus mensajes tan bonitos, los amo, los amo”.

Tras recibir varios puntos, el artista será dado de alta el viernes 27 de noviembre y deberá mantener reposo durante dos semanas y tres sin hacer deportes.

