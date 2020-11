Nicola Porcella sobre volver a EEG o Guerreros en 2021: “Por ahora ninguno”

Nicola Porcella está concentrado en un nuevo proyecto. Así lo mencionó el exconductor de televisión a través de sus historias de Instagram.

En respuesta a las preguntas de sus seguidores, el modelo peruano aclaró la posibilidad de volver a los programas reality, como Esto es guerra y Guerreros (en México).

Uno de sus fans le hizo la consulta, a lo que Nicola no dudó en contestar y compartirlo.

“Por ahora ninguno, por el momento estoy en un proyecto y espero pronto poder contarles de qué se trata si todo sale bien”, escribió el exintegrante de los programas de competencia.

Respuesta de Nicola Porcella a fan. Foto: captura/Instagram

Como se recuerda, tras la finalización de la temporada de Guerreros 2020, en México, Porcella retornó al Perú para reencontrarse con su pequeño hijo y tomar unas vacaciones.

Su última aparición pública fue en el programa Estás en todas, espacio de América TV del que fue separado en el 2019 por agredir verbalmente a Angie Arizaga.

En la entrevista que concedió, habló de su experiencia en Televisa y las palabras que le dijo Magda Rodríguez.

“La última semana que voy, Magda me llama, y Andrea me dice: ‘¿Te puedo abrazar? Te felicito, porque no ganaste la final, no ganaste el premio, pero te ganaste a México’... Yo estaba en shock”, reveló Porcella frente a las cámaras de Estás en todas.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.