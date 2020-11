Anuel AA lanza videoclip de “Me contagié” y habla de su retiro de la música

Emmanuel Gazmey Santiago, conocido como Anuel AA, tiene preocupados a sus fans, pues durante los últimos días ha compartido una serie de mensajes dando a entender que pronto anunciará su retiro de la música. A través de Instagram, el artista del género urbano publicó el videoclip de su nuevo tema “Me contagié”, con la leyenda: “Ya me cansé de esta mi***a”.

El reciente hit de Anuel AA es una versión en español de “Stan”, uno de los más grandes éxitos del rapero Eminem. La letra del tema resulta reveladora, pues explica las razones por las que el intérprete desea dejar de lado su carrera musical para dedicarse a su pequeño hijo.

“Mi hijo no quiere que cante, quiere que yo esté con él, por eso pienso en retirarme porque el que más sufre es él. A veces saca los juguetes y me dice ‘Hola’, digo ‘te amo, pero esta canción no va escribirse sola’ (...) Hay 30.000 personas para verme cantando y me dice ‘papi no te vayas’, otra vez llorando”, canta el reguetonero en un extracto del single.

El puertorriqueño estuvo nominado a los premios Latin Grammy y el último 19 de noviembre se presentó en la ceremonia, donde cantó un mix de sus canciones “Estrés postraumático” y “El manual”. Este evento sería el último de Anuel AA en los escenarios, pues la letra de “Me contagié” termina con la frase: “En estos Grammy yo me retiro”.

