Taylor Swift regraba sus canciones antiguas luego de perder sus derechos

Taylor Swift confirmó que ha comenzado a grabar de nuevo sus canciones antiguas, luego de que un fondo de inversión haya comprado los derechos de sus seis primeros discos por más de 300 millones de dólares.

Se trata de la segunda vez que la música de la famosa cantante es parte de una transacción comercial en la que ella no participa. La venta fue realizada por los empresarios Scooter Braun y Scott Borchetta, quienes se adueñaron de su música.

“Hace unas semanas mi equipo recibió una carta de una compañía de capital privado llamada Shamrock Holdings informándonos de que habían comprado el 100% de mi música, videos y carátulas”, señaló Taylor Swift en las redes sociales.

Durante el proceso para recuperar sus derechos musicales, la intérprete de “Blank space” intentó llegar a un acuerdo con Scooter Braun, sin embargo, no pudo conciliar debido a que este le pidió en una cláusula que dejara de mencionarlo y mantuviera en secreto el acuerdo. “Mi equipo legal dijo que esto no era para nada normal”, aseguró la artista.

Been getting a lot of questions about the recent sale of my old masters. I hope this clears things up. pic.twitter.com/sscKXp2ibD