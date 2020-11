Gian Marco y Wendy Ramos envían apoyo a Sonaly Tuesta tras renuncia a IRTP

La renuncia de Sonaly Tuesta al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú generó decenas de reacciones en redes sociales. La comunicadora cierra así 20 años al frente de programa Costumbres, que se trasmite por la señal de TV Perú.

El comunicado difundido a través de redes sociales llegó hasta Gian Marco y Wendy Ramos, quienes le enviaron todo su respaldo a la conductora tras conocer su voluntad de dar un paso a costado en el espacio cultural.

El cantautor peruano agradeció a Sonaly Tuesta por sus dos décadas de trabajo y por darle difusión en televisión a muchos lugares oriundos del Perú. Además se mostró esperanzado por su regreso a la pantalla chica.

“Mis respetos. Gracias a personas como tú, muchas comunidades, pueblos y costumbres de nuestro país tuvieron una gran oportunidad de enseñar su belleza. ¡Esperamos verte pronto!”, expuso el intérprete de “Sácala a bailar” en Twitter.

Querida @sonalytuesta

Mis respetos🙏🏼

Gracias a personas como tú muchas comunidades, pueblos y costumbres de nuestro país tuvieron una gran oportunidad de enseñar su belleza🇵🇪

Esperamos verte pronto! pic.twitter.com/1YdJOqtFSa — Gian Marco (@gianmarcomusica) November 14, 2020

Por su parte, la recordada clown le expresó su consideración a través de un corto pero significativo mensaje en la plataforma social. “Mi respeto para Sonaly Tuesta”, escribió Wendy Ramos.

La figura de TV Perú difundió su renuncia a IRTP con un comunicado en sus redes sociales. Según indicó, tomó la decisión por desacuerdos con el gobierno de facto de Manuel Merino y la forma con la cual ha venido manejando la insatisfacción de los peruanos.

“Un gobierno ilegítimo, sin equilibrio de poderes, con la libertad de expresión respondida con el uso desproporcionado de la fuerza, con interferencias en la línea periodística del canal estatal para sacar de pantalla esas voces que no se quieren escuchar. Se ha quebrado la democracia. Hay cosas que no son negociables. Es por eso que he decidido renunciar al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú”, se lee en el mensaje.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.