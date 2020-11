Viola Davis sobre Chadwick Boseman: “(Él) odiaba que lo traten como celebridad”

Viola Davis recuerda con mucho cariño a su colega Chadwick Boseman, con quien trabajó en diferentes largometrajes.

Durante una entrevista para InStyle, la experimentada actriz de 55 años solo tuvo palabras de elogio para la popular ‘Pantera negra’, quien falleció el pasado 28 de agosto tras una larga y silenciosa lucha contra el cáncer de colon.

Davis destacó las cualidades que tenía Chadwick Boseman durante los rodajes, ya que, según contó, él era muy dedicado a su trabajo.

“Era un hombre hermoso y un gran artista. Es como lo que dijo Issa Rae: ‘Él era nuestro como afroamericano’. Era alguien que tenía una cualidad que muy pocos tienen hoy, ya sean jóvenes o mayores, que es un compromiso total con la forma de arte de la actuación. Independientemente del ego, independientemente de cualquier cosa”, comentó la ganadora del Óscar.

Viola Davis trabajó con Chadwick Boseman en Get On Up de 2014. Los actores también aparecerán en la próxima película final, Black Bottom de Ma Rainey, que se estrenará el 18 de diciembre en Netflix.

La celebridad destacó que el fallecido intérprete odiaba que le compararan con una estrella de Hollywood.

“Estaba con el mismo agente que tenía cuando comenzó su carrera. Y cuando estabas con él en el set, él no quería en absoluto un trato de celebridad. Odiaba eso. Realmente lo hizo. De hecho, tuvimos una pequeña discusión sobre eso. Él dijo, ‘Viola, no me importa el trabajo. No me importa todas las horas. Son las otras cosas las que me agotan’. Odiaba la parte de la celebridad ", señaló Viola Davis.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.