Suheyn Cipriani revela cómo perdió su corona de Miss Eco International 2019

El jueves 5 de noviembre el canal oficial de Miss Perú en YouTube estrenó un nuevo episodio del segmento Detrás de la corona, con una extensa entrevista a la reina de belleza Suheyn Cipriani sobre su polémico paso por el Miss Eco International 2019.

El evento organizado en El Cairo, Egipto, se vio empañado cuando en mayo del 2020, se optó por retirar la corona a la modelo y psicóloga peruana Rashia Suheyn Cipriani Noriega, luego de haber sido coronada un año atrás.

El motivo detrás de la radical decisión fue la confirmación que Suheyn Cipriani estaba embarazada de cuatro meses. La organización del Miss Eco International 2019 tras conocer la noticia le envió un correo expresando su desacuerdo con su estado de gestación y anunciando que perdería su corona por ese motivo.

“La verdad fue bastante difícil. Fueron personas con las que trabaje un año y no esperaba ese tipo de actitud hacia conmigo, cuando yo había acabado un año de trabajo”, expresó la reina de belleza quien además afirmó que su embarazo no afectaba que pudiera concluir sus obligaciones y traspasar la corona a su sucesora.

De igual forma, Suheyn Cipriani aprovechó para explicar que debido a la irregularidad en sus ciclos menstruales no pudo confirmar antes que estaba embarazada, por lo que inicialmente atribuyó los síntomas a la carga de trabajo.

Más adelante dijo que al saber que estaba en cinta sintió temor de la reacción de Jessica Newton, organizadora del Miss Perú.

“Tenía bastante miedo y pensé que Jessica me iba a gritar […] Me sentí bastante sola. No quería contarle”, contó.

No obstante, los temores de Suheyn Cipriani no resultaron ciertos porque Jessica Newton la reconfortó y apoyó, incluso después de regresar a Perú para dar a luz en plena crisis por el coronavirus (COVID-19).

“Ella me dijo que yo siempre iba a ser su reina. Que para ella yo ya había cumplido el sueño y que no estaba renunciando a nada. Me hizo darme cuenta de que venía la bendición más grande del mundo a mi vida, mi hijo. Me hizo sentir protegida”.

“Desde que se enteró, todo el proceso de mi embarazo hasta el día de hoy, [ella] ha sido parte de esto […] Jessica siempre está ahí en tus peores momento”, comentó de forma agradecida.

