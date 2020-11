'El Capi’ Albores, del programa Hoy, dio positivo a coronavirus

Enrique ‘El Capi’ Albores, quien se encarga de brindar la información climática en el programa de Televisa Hoy, sorprendió a sus seguidores al revelar que dio positivo a la COVID-19.

“El día de ayer me practicaron una prueba de coronavirus (COVID-19), hoy a las 8.30 de la mañana me llegó el resultado y he salido positivo, razón por la cual estoy en casa”, contó el integrante del programa mexicano mediante su cuenta de Instagram.

Sin embargo, la figura de televisión aseguró que se encuentra bien de salud y que, por el momento, no ha presentado malestar ni síntomas de la enfermedad.

“Soy asintomático, ni temperatura, oxigenación extraordinaria, no hay dolor de cabeza, no hay dolor de cuerpo, no hay diarrea, de hecho me iba a ir a jugar golf hoy”, añadió.

El coronavirus estaría rondando por los pasillos de Televisa, pues ‘El Capi’ es el tercer miembro contagiado del programa. Andrea Legarreta y Lambda García también dieron positivo en la prueba de coronavirus.

Asimismo, Galilea Montijo aún está a la espera de los resultados de la prueba de COVID-19 que se realizó el fin de semana luego de que estuviera en contacto con Ariel Miramontes, mejor conocido como ‘Albertano’, quien también contrajo el virus.

